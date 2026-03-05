Palais de la République : l'Envoyé spécial de l'UA, Patrice Trovoada, reçu en audience par le Président Diomaye Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce mercredi 4 mars 2026 à M. Patrice Emery Trovoada, ancien Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe. Ce dernier s'est rendu au palais de la République en sa qualité d'Envoyé spécial de l'Union africaine (UA) pour la Guinée-Bissau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de médiation continentaux visant à stabiliser la situation politique à Bissau et à accompagner le processus de transition vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel.



Patrice Trovoada, nommé à ce poste stratégique par la Commission de l'UA en janvier dernier, effectue une tournée de consultation auprès des leaders de la sous-région. Sa mission principale consiste à favoriser un dialogue inclusif entre les autorités de transition bissau-guinéennes, la classe politique et la société civile, afin de garantir l'organisation d'élections législatives et présidentielles transparentes d'ici décembre 2026. En recevant l'émissaire de l'UA, le Président Diomaye Faye réaffirme le rôle central du Sénégal dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest.



Au cours des échanges, le Chef de l'État a réitéré l'engagement du Sénégal à soutenir les initiatives de l'Union africaine pour la résolution pacifique des crises. Le Sénégal, pays limitrophe de la Guinée-Bissau, suit avec une attention particulière l'évolution de la situation politique chez son voisin. Cette audience souligne la convergence de vues entre Dakar et l'organisation continentale sur la nécessité d'une approche coordonnée pour prévenir toute nouvelle instabilité qui pourrait affecter la sécurité régionale.