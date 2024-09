"Etat en ruine" : « les ministres donneront des explications détaillées après l’adresse à la Nation du Président Diomaye » (Ousmane Sonko)

Ousmane Sonko a annoncé ce samedi, que les ministres de la République vont fournir des explications détaillées sur la situation actuelle du pays, après l’adresse à la Nation du président de la République.« Il faut poser des actes, commencer par redresser parce que nous avons trouvé ce pays dans un état (en ruine). Le président de la République (Bassirou Diomaye Faye) s’adressera à la Nation dès son retour et il dira aux Sénégalais dans quel état, nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront le relais pour donner des explications détaillées pour faire l’état des lieux », a déclaré le Premier ministre lors du lancement officiel de la 4e édition de la Journée nationale «Sétal Sunu Réew » à Matam.Il a ajouté : « Nous aurons une phase de redressement de ce pays, une phase de décollage et une phase de stabilisation ».Pour rappel, lors de la Journée mondiale de l'Arbre, Ousmane Sonko, avait pris la parole pour aborder la reddition des comptes et la situation économique héritée du régime précédent. Le Premier ministre avait décrit l'état du pays qu'il a trouvé à son arrivée au pouvoir.« Aujourd'hui, nous avons trouvé un État en ruine, les Sénégalais en seront quelque chose dans les prochains jours», avait-il déclaré, soulignant la gravité de la situation. Selon lui, un travail méthodique et sérieux est en cours pour dresser un état des lieux précis, afin de révéler aux Sénégalais l'étendue des dégâts laissés par le régime précédent.