Etats-Unis : Deux adolescents tués dans une fusillade

Une fusillade au lycée de Benton, dans le comté de Marshall, dans le Kentucky mardi 23 janvier. Un adolescent de 15 ans a ouvert le feu sur ses camarades de classe, en tuant deux et en blessant 17 autres.

Une jeune fille de 15 ans est morte sur place et un adolescent est mort de ses blessures à l’hôpital, a déclaré le chef de la police du Kentucky, cité par CNN. Il s’agit d’une des premières fusillades de masse aux Etats-Unis de l’année 2018. L’ONG antiviolence Everytown for Gun Safety a recensé au moins 283 fusillades dans des écoles depuis 2013.



La localité de Benton (environ 4 500 habitants) est située à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Nashville, la grande ville la plus proche et capitale du Tennessee.



La police a fourni peu d’information sur les circonstances des tirs mais fait savoir qu’un suspect, le seul tireur apparemment, avait été appréhendé rapidement.