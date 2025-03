États-Unis: Donald Trump «très en colère» contre Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien

Régler la guerre en Ukraine était l'une des priorités de Donald Trump . Lorsque Vladimir Poutine s'était dit « favorable à un accord de cessez-le-feu », sous conditions, Washington avait applaudi, mais n'avait peut-être pas voulu entendre ce « sous conditions ».



Or, le président russe est revenu sur les points de négociation, sur l'énergie et sur la mer Noire. Cela a poussé Donald Trump à se confier à NBC en disant qu'il était « furieux contre Poutine ». Il a même avancé que s'il n'arrivait pas à trouver un accord avec son homologue russe, et s'il estimait que Moscou bloquait la négociation, il pourrait alors imposer 25% de taxes en plus sur le pétrole russe.



Le président américain s'est aussi dit en colère contre Vladimir Poutine qui essaie de miner la crédibilité de Volodymyr Zelensky , puisque le maître du Kremlin a proposé, vendredi 28 mars, de mettre l'administration de l'Ukraine sous tutelle.



Les deux hommes doivent à nouveau se parler cette semaine. On peut se demander si Donald Trump avancera un ultimatum pour l'application de ce cessez-le-feu. Par ailleurs, le président américain a aussi affirmé qu'il voulait que l'Iran négocie la limitation de son programme nucléaire, sans quoi il fallait s'attendre à « des bombardements sans précédent ».