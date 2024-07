États-Unis: Joe Biden annonce le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024

Le président démocrate Joe Biden a annoncé dimanche 21 juillet dans un communiqué publié sur le réseau social X le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle américaine de novembre, lors de laquelle il devait affronter l'ancien président républicain Donald Trump.



« Ce fut le grand honneur de ma vie d'être votre président. Et même si j'ai eu l'intention de me faire réélire, je crois qu'il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je démissionne et que je me concentre uniquement sur mes fonctions de président pour le reste de mon mandat. » C'est en ces termes que Joe Biden annonce son retrait de la course à la Maison Blanche dans un communiqué publié sur X. « Je m'adresserai à la Nation plus tard dans la semaine et détaillerai davantage ma décision », ajoute le document.