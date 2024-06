États-Unis: Joe Biden sur le point de signer un décret pour drastiquement restreindre l'immigration

Tous les sondages le disent mois après mois, l'immigration est, avec l’économie, l’un des sujets de préoccupation majeurs de l’opinion américaine, bien avant toutes les questions internationales. La situation à la frontière est aussi un sujet identifié comme une faiblesse de la candidature de Joe Biden par les républicains qui l’attaquent continuellement sur ce thème. Le président doit donc réagir.



Selon les informations qui filtrent, ce décret lui permettrait de décider la fermeture de la frontière si le nombre quotidien moyen de migrants dépasse un certain seuil. C’était l’idée du projet de loi bipartisan finalement rejeté il y a quelques semaines par les républicains sous la pression de Donald Trump. Celui-ci ne voulant pas offrir de succès à son adversaire.



Un message politique de Biden

Une idée qui semble bien difficile à réaliser. Un décret ne s’accompagne pas, en effet, des moyens financiers, techniques et humains que peut apporter une loi. Il faut ajouter qu'une telle décision va presque certainement être contestée devant les tribunaux.



Enfin, il faudra nécessairement compter sur une collaboration de la nouvelle présidente mexicaine. Cela fait beaucoup de conditions et d’obstacles. Mais la concrétisation est sans doute moins importante pour Joe Biden que le message politique envoyé en cette année électorale.