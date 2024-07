Etats-Unis: Meta met fin aux conditions spéciales imposées à Donald Trump sur Facebook et Instagram

Meta a annoncé vendredi mettre fin aux mesures imposées aux comptes Facebook et Instagram de Donald Trump en janvier 2023, quand le géant des réseaux sociaux avait laissé l'ancien président américain revenir après l'avoir banni pendant deux ans pour incitation à la violence.



Donald Trump, «en tant que candidat du Parti républicain, ne sera plus soumis aux sanctions de suspension renforcées»» a indiqué le groupe californien, rapporte RFI. Concrètement, le milliardaire n'était pas restreint sur les plateformes, mais sujet à des sanctions plus rapides et importantes (suspension) en cas de nouvelle infraction au règlement de Meta.