Etats-Unis : Moussa Camara, 22 ans, tue sa mère qui lui reprochait de ne pas trouver du boulot

Une mère de famille du nom de Fatoumata Camara est morte après avoir reçu plusieurs balles à la tête. Le présumé meurtrier, son fils Moussa Camara, âgé de 22 ans. Le drame a eu lieu à Harlem, un quartier de New York, aux États-Unis.



Selon des témoignages recueillis par nos confrères de Emedia, la victime âgée de 40 ans, et de nationalité malienne et gambienne, reprochait à son fils de ne pas faire assez d’efforts pour trouver du boulot. Elle lui aurait même sommé de quitter la maison s’il n’en trouvait pas. « Il s’est énervé et a dégainé », rapportent des témoins.



La même source d'informer que les tirs auraient blessé d’autres personnes.