États-Unis: Nikki Haley se retire de la primaire républicaine et laisse le champ libre à Donald Trump

Victorieuse dans le Vermont mais battue dans tous les autres États par Donald Trump lors du « Super Tuesday », Nikki Haley n'ira pas plus loin dans la course à la primaire républicaine. Plusieurs médias américains, dont le Wall Street Journal (WSJ) et CNN, annoncent ce mercredi 6 mars que la candidate va mettre fin à sa campagne.

L'ancienne ambassadrice américaine aux Nations unies devrait, selon le WSJ, annoncer sa décision de se retirer ce même jour à 15h00 (TU) depuis Charleston, ville principale de l'État de Caroline du Sud dont elle a été gouverneure.



Celle qui s'était lancée dans la bataille de la présidentielle en début d'année dernière, avait remporté deux primaires républicaines : la première à Washington il y a deux jours, et la seconde donc hier dans le petit État du Vermont, où la primaire était ouverte, aussi peut-on imaginer que des électeurs démocrates ont voté pour l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU de l'administration Trump. Au total, elle aura représenté les 20% à 30% d'électeurs qui exprimaient des inquiétudes à l'égard de Donald Trump et, selon ses mots, du « chaos » d'un second mandat présidentiel du milliardaire...



Nikki Haley avait les moyens financiers de se maintenir jusqu'à la convention républicaine de juillet prochain. Mais la question pressante demeurait : à quoi bon ? Rester dans le jeu lui aurait permis d'être un recours, une solution de remplacement en cas de condamnation par la justice de Donald Trump.