L’Ukraine affirme que 20 personnes ont été tuées et 60 blessées lors des attaques russes dans différentes régions

L’Ukraine a affirmé que 20 personnes ont été tuées et plus de 60 blessées lors d’attaques russes mardi, quelques heures avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu annoncé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré dans un communiqué sur le réseau social américain X : « À quelques heures seulement de l’entrée en vigueur de la proposition de cessez-le-feu de l’Ukraine, la Russie ne montre aucun signe de préparation à mettre fin aux hostilités. »

« Au lieu de répondre clairement à la suggestion de l’Ukraine, la Russie continue de tuer, de mentir et de nier. »



Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans un autre communiqué sur X que la Russie avait mené une « attaque aérienne guidée » ciblant des infrastructures civiles dans une ville de Zaporizhzhia, tuant 12 personnes et en blessant 37 autres.



« Les Russes ne montrent aucune retenue dans la destruction de vies humaines », a-t-il affirmé, qualifiant l’attaque de « frappe terroriste absolument cynique ».



« Nous avons besoin du silence face à ce type d’attaques et à toutes les autres, chaque jour, et pas seulement pendant quelques heures pour des ‘célébrations’ », a-t-il ajouté, exhortant la Russie à « forcer » la fin de la guerre.



Par ailleurs, le gouverneur de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a indiqué que trois personnes avaient été tuées et au moins 14 autres blessées lors d’une attaque russe sur la ville de Dnipro.



À Kramatorsk, le nombre de personnes tuées lors d’un bombardement aérien est passé à cinq, selon Vadym Filashkin, gouverneur de Donetsk.



« Le bilan à Kramatorsk est désormais de cinq morts et 12 blessés », a-t-il écrit sur Telegram.

Moscou n’a pas encore commenté les affirmations de Kiev.



Lundi, le ministère russe de la Défense avait annoncé un cessez-le-feu pour les 8 et 9 mai « à l’occasion de la célébration de la victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique ».



Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère précisait que Moscou prendrait « toutes les mesures nécessaires » pour garantir la sécurité lors des célébrations et mettait en garde contre une frappe de missiles « massive » si celles-ci étaient perturbées.



Suite à cette annonce, Zelensky a déclaré un cessez-le-feu avec la Russie « à partir de 00h00 dans la nuit du 5 au 6 mai » (heure de Kiev), affirmant que « la vie humaine vaut bien plus que n’importe quelle célébration anniversaire ».



Il a ajouté qu’aucune demande officielle n’avait été adressée à l’Ukraine concernant la « cessation des hostilités » annoncée par Moscou pendant les célébrations de la Journée de la Victoire en Russie.