Moyen-Orient: l'Opep+ augmente ses quotas sans mentionner le départ des Émirats arabes unis

Ce qu'il faut retenir

► « Je vais bientôt étudier un plan que l'Iran vient de nous transmettre mais je ne peux m'imaginer qu'il soit acceptable, parce qu'ils n'ont pas encore payé un prix suffisant pour ce qu'ils ont fait à l'humanité et au monde depuis 47 ans », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, samedi 2 mai.



► Donald Trump a estimé vendredi 1er mai que les hostilités contre l'Iran étaient « terminées » dans une lettre envoyée au Congrès américain, affirmant ainsi se conformer à la loi qui exige que le président américain obtienne l'autorisation du Congrès pour prolonger un conflit au-delà de 60 jours.



► Dimanche 3 mai, l'Arabie saoudite, la Russie, et cinq autres pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+) ont augmenté, comme prévu, leurs quotas de production de pétrole, une décision visant à afficher la continuité du groupe malgré le séisme du départ des Émirats arabes unis.



►L'armée israélienne continue de bombarder le sud du Liban. Plus de 2 600 personnes ont été tuées dans le pays depuis qu'Israël a lancé le 2 mars une nouvelle campagne militaire aérienne et terrestre, disant vouloir neutraliser le Hezbollah pro-iranien, et au moins 3 personnes sont mortes ce samedi 2 mai, selon l'Agence nationale d'information libanaise.



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Cisjordanie: un homme tué pendant un raid israélien (ministère palestinien)

Un homme a été tué et quatre autres blessés lors d'affrontements avec l'armée israélienne à Naplouse, en Cisjordanie occupée, a indiqué dimanche le ministère palestinien de la Santé. La victime, âgée de 26 ans, s'appelait Nayef Firas Ziad Samaro; lui et les quatre blessés ont été touchés par balles, selon le ministère palestinien de la Santé.



Des témoins sur place ont rapporté à l'AFP que des troupes israéliennes avaient pénétré dans plusieurs quartiers de cette ville du nord de la Cisjordanie et commencé à fouiller des magasins, avant de partir brièvement puis de revenir. Les affrontements ont commencé quand une poignée de jeunes ont lancé des pierres vers les véhicules de l'armée. Selon ces témoins, l'armée a répondu en tirant du gaz lacrymogène puis en tirant à balles réelles.



L'armée israélienne a évoqué dans un communiqué « une violente confrontation » lors d'une opération qualifiée « de contre-terrorisme » dans la ville. « Plusieurs terroristes ont lancé des pierres en direction des soldats, créant une menace. Les soldats ont répondu par des moyens de dispersion anti-émeute, puis ont tiré vers les terroristes pour mettre fin à la menace et disperser l'attroupement », a-t-elle ajouté. L'armée israélienne n'a pas donné de bilan humain mais a confirmé que des personnes avaient été touchées par des tirs.



Les frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait un mort et huit blessés

Après avoir de nouveau appelé des localités du sud du Liban à évacuer, Israël a mené des frappes dimanche qui ont fait un mort et blessé huit personnes, dont quatre secouristes, a annoncé le ministère libanais de la Santé. Selon lui, une frappe sur Arabsalim a fait un mort et trois blessés, dont un enfant. Une autre sur Srifa a blessé cinq personnes, dont quatre secouristes du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah, la frappe s'étant produite près de l'un de leurs centres.



Dans un communiqué, le ministère de la Santé a condamné ces attaques, regrettant qu'il se passe « exactement le contraire » de ce que prévoit l'article 19 de la Convention de Genève « concernant la nécessité de s'assurer que les installations médicales soient à l'abri de tout danger causé par des attaques dans les zones de conflit ».



L'armée israélienne avait auparavant émis des appels « urgents » à évacuer pour des localités situées au-delà du secteur qu'elle contrôle dans le sud et désigne comme une « zone de sécurité ».



L'Opep+ augmente ses quotas sans mentionner le départ des Émirats arabes unis

L'Arabie saoudite, la Russie, et cinq autres pays de l'Opep+ ont augmenté comme prévu leurs quotas de production de pétrole dimanche, une décision visant à afficher la continuité du groupe malgré le séisme du départ des Émirats arabes unis.



Le groupe des sept pays ajoutera « 188 000 barils par jour » à ses quotas de production pour juin, « dans le cadre de leur engagement collectif en faveur de la stabilité du marché pétrolier », indique le communiqué publié sur le site de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ne mentionnant pas du tout les Emirats arabes unis qui viennent de quitter l'alliance cette semaine.