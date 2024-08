États-Unis: en conférence de presse en Floride, Donald Trump charge Kamala Harris

Ça va passer. C'est juste une petite période de lune de miel avec la convention qui arrive. Mais elle va échouer, quand les gens vont voir qui elle est vraiment. Et ils le voient bien, elle a fait du mauvais boulot. Elle est incompétente !

Joe Biden a été privé de la présidentielle. Vous savez que je ne l'aime pas particulièrement, mais il avait le droit d'être candidat. On se retrouve avec quelqu'un d'autre. Et on reste en tête !



Nous avons une vice-présidente qui est la moins respectée, la moins admirée, la pire de tous les vice-présidents de l’histoire de notre pays. Elle n’a pas reçu un seul vote aux primaires et c’est elle qui se retrouve candidate ! Ça ne me dérange pas, mais Joe Biden avait été désigné candidat. Le bilan de Kamala est horrible !



Donald Trump veut débattre trois fois avec Kamala Harris en septembre

En tout, le candidat républicain à la présidence américaine a proposé ce jeudi 8 août de débattre à trois reprises en septembre avec la vice-présidente sortante Kamala Harris, sa rivale démocrate dans cette élection. « Nous nous sommes mis d'accord avec (la chaîne de télévision) Fox pour le 4 septembre, avec NBC (...) pour le 10 septembre et avec ABC le 25 septembre », a-t-il assuré. « J'espère qu'elle va accepter », a-t-il précisé.

Les candidats à l'élection présidentielle américaine débattront le 10 septembre sur la chaîne de télévision ABC, a ensuite confirmé le groupe. « La vice-présidente Harris et l'ancien président Trump ont tous les deux confirmé qu'ils participeront au débat sur ABC », assure la chaîne.

L'ancien président a par ailleurs promis une « passation pacifique » du pouvoir, espérant toutefois, précise-t-il, que le scrutin de novembre sera « honnête », alors que ses rivaux démocrates s'inquiètent, compte tenu du précédent de 2020. « Bien sûr qu'il y aura une passation pacifique (du pouvoir), comme ce fut le cas la dernière fois », a-t-il lancé, malgré l'attaque du Capitole, en janvier 2021. « J'espère juste que nous aurons des élections honnêtes. »

Pour Donald Trump , il s'agissait avant tout de reprendre le contrôle de sa campagne, éclipsée depuis plusieurs jours par la candidature de Kamala Harris Durant plus d'une heure, Donald Trump a ainsi répondu aux questions des journalistes, se permettant souvent des libertés avec les faits et la réalité. Comme ici au sujet de l'attaque du Capitole : « Personne n'est mort », a-t-il dit.Le républicain a également répété d'autres mensonges sur l'élection de 2020, les procès qui le visent, Kamala Harris. Et comme il l'a déjà fait durant ses meetings, il a critiqué plusieurs fois le retrait de Joe Biden.Tout en mettant en doute la légitimité de Kamala Harris, l'ancien président s'est dit prêt à l'affronter en débat. Il a ainsi proposé trois dates en septembre, dont une a immédiatement été confirmée par le camp démocrate.