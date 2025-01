États-Unis: l'accès au système d'assurance santé des plus modestes bloqué dans plusieurs États

L'accès par le personnel soignant au système américain d'assurance santé Medicaid, qui bénéficie aux foyers les plus modestes, est bloqué mardi dans plusieurs Etats du pays, ont affirmé de nombreux élus démocrates, à la suite d'une décision de l'administration Trump de geler certaines aides fédérales. « Le système de paiement pour Medicaid du Connecticut a été coupé. Les docteurs et les hôpitaux ne peuvent pas se faire payer », a déclaré sur X le sénateur Chris Murphy de cet Etat du Nord-Est, ajoutant que « Medicaid couvre les soins de santé pour des millions de seniors et couvre 40% des naissances » aux Etats-Unis. Des élus d'Hawaï, du Michigan, de Floride, ou encore de New York ont rapporté des problèmes similaires avec le système dans leurs Etats respectifs.