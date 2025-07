Gabon: bataille de succession au sein du Parti démocratique gabonais

Au Gabon, Ali Akbar Onanga Y’Obegue se frotte les mains. La note d’Ali Bongo légitime son combat. Ce juriste contestait l’éviction d’Ali Bongo et le congrès du 30 janvier dernier qui avait porté Blaise Louembé à la présidence du parti. Aujourd’hui, il se dit être désormais le patron légitime de cet outil politique qui a fait la gloire des Bongo. « Je ressens de la satisfaction et une profonde gratitude. Et également un sens aigu des responsabilités qui sont les miennes à cet instant », a-t-il déclaré.



Ali Akbar Onanga Y’Obegue affirme travailler actuellement en étroite collaboration avec Ali Bongo pour réorganiser, structurer et investir des candidats aux élections législatives et locales du 27 septembre prochain. « Seul le président Ali Bongo Ondimba ou les personnes dument mandatées par lui sont en droit de présenter des candidatures sous le label Parti démocratique gabonais. Toute tentative d'investiture en dehors de ce cadre est purement et simplement illégal, irrecevable et n'engagerait que la responsabilité de ses auteurs », prévient Ali Akbar Onanga Y’Obegue.



Pour sa part, Blaise Louembé qui a pris les commandes et locaux du PDG, poursuit actuellement sa tournée nationale dans la perspective des élections futures. Blaise Louembé, qui n’a jamais admis la scission du parti, n’a pas réagi à la sollicitation de RFI.