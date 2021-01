Etats-Unis: trois (3) adolescents, présumés meurtriers de la famille Diol, arrêtés

Trois (3) personnes, des adolescents âgés de 15 à 16 ans, ont été arrêtés mercredi matin à Jefferson, un quartier situé dans la ville de Denver aux Etats-Unis. Les mis en cause sont les présumés meurtriers des 5 membres de la famille sénégalaise décédée dans un incendie de leur maison à Denver dans la capitale de l’Etat du Colorado, en août dernier.



L’information a été donnée par le chef de la police Paul Pazen qui a fait face à la presse mercredi. « Nous sommes attristés, mais reconnaissants que les responsables aient été traduits en justice. Dans toute ma carrière je n’ai connu une enquête aussi complexe. Au départ, on craignait qu’il s’agissait d’un crime motivé par des préjugés, mais il n’y avait aucune preuve que tel soit le cas », a-t-il déclaré.



Non sans donner plus de détails sur les motivations de la bande d’adolescents. Ajoutant qu’en raison de leur âge, il ne pouvait pas fournir certains détails de l’enquête, soulignant que cela pourrait compromettre l’affaire.



Les trois mineures dont les deux sont âgés de 16 ans et l’autre 15 ans, font face à 28 chefs d’accusations de meurtre au premier degré, voie de fait au premier degré, de cambriolage au deuxième degré, d’incendie criminel au premier degré et d’incendie criminel au quatrième degré.



« Ce n’est pas fini tant qu’ils ne sont pas condamnés pour leurs crimes et ce crime odieux dans notre ville », a déclaré le maire de Denver Michael Hancock.