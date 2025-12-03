États-Unis : un Sénégalais arrêté à Philadelphie après un mandat d'arrêt international émis au Brésil

Les agents de l’Enforcement and Removal Opérations (ERO), une branche de l’ICE, ont arrêté le Sénégalais, Gora Touré Fall à Philadelphie, grande ville de Pennsylvanie aux Etats Unies, suite à un mandat d’arrêt international émis au Brésil pour des faits de « meurtres ». Il a été placé en détention dans l’attente des procédures liées à son éloignement ou à une éventuelle extradition.

Gora Touré Fall, âgé de 34 ans, a été intercepté en 2021 à la frontière entre la Mexique et les Etats Unies puis relâché sous contrôle, selon les autorités américaines. Ce contrôle est lié à la gestion migratoire. Après avoir été signalé par les autorités brésiliennes, il a été localisé à nouveau par les services d’immigration américains, ce qui a conduit à son arrestation.



Selon les informations du journal Les Echos, plusieurs éléments restent non confirmés : les détails exacts de l’affaire judiciaire au Brésil n’ont pas encore été rendus publics ; aucun document n’a été communiqué sur la nature exacte du crime présumé ou l’acte d’accusation ou les circonstances entourant le meurtre, ni du côté des représentations diplomatiques aux Etats Unies ; aucune réaction de la part de la famille du suspect, de son avocat ou des autorités consulaires.



Le dossier devrait désormais évoluer sur le terrain judiciaire et diplomatique. Les procédures d’extradition ou du renvoi pourraient prendre du temps, car elles nécessitent des échanges entre les autorités américaines et brésiliennes, selon le journal. Il a ajouté qu’elles peuvent aussi faire l’objet de recours juridique, ce qui retarderait une éventuelle remise aux autorités du pays demandeur.