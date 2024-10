États généraux des transports : les chauffeurs de taxis réclament des solutions concrètes

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens organise les États généraux des transports publics, qui se tiendront du 21 au 25 octobre au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio. À l'occasion de ces rencontres, les chauffeurs de taxis, parties prenantes aux discussions, espèrent que des solutions concrètes seront enfin apportées à leurs nombreuses doléances.



Modou Ndiaye, secrétaire général du Syndicat démocratique des chauffeurs de taxis du Sénégal, affilié à la CSA (Confédération des syndicats autonomes), s'est exprimé sur les ondes de Sud FM.



« Nous sommes invités à ces États généraux du transport pour aborder toutes les questions qui concernent l'amélioration de notre secteur. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons dénoncer. Par exemple, il y a des véhicules qui assurent des services de transport de manière irrégulière, malgré la présence des autorités lors de leur lancement. Des véhicules immatriculés BK circulent alors qu’ils ne devraient pas, et lors de leur mise en circulation, le ministre des Transports avait invité des regroupements de chauffeurs de taxis pour les rassurer. Pourtant, quelques jours après, nous avons vu ces véhicules circuler sans problème », a-t-il dit.



Le syndicat appelle les autorités, ainsi que les forces de l'ordre, à faire cesser la circulation de ces véhicules sans licences appropriées. Modou Ndiaye et ses collègues veulent également que leurs préoccupations soient prises en compte lors de ces discussions, en soulignant l'importance d’une consultation continue avec les autorités pour toute décision concernant leur profession. « Si les solutions sont appliquées, tant mieux. C’est pourquoi nous demandons à être consultés avant toute prise de décision concernant notre secteur », a-t-il indiqué.