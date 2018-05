Eto'o : « Kylian Mbappé pourrait être le futur Messi »

Kylian Mbappé est l'un des joueurs qui a vu sa carrière exploser et prendre un tournant médiatique lors des derniers mois. La jeune perle de Monaco, courtisée par le Real Madrid et le Barça, a finalement pris la décision de devenir le nouveau joueur du Paris Saint-Germain l'été dernier.

La planète football entière voit en le jeune international français le prochain meilleur joueur du monde et un candidat sérieux pour le Ballon d'Or dans quelques années. Le prochain Cristiano Ronaldo, avec comme menthor, Neymar Jr.

Samuel Eto'o, légende du football africain, s'est confié sur le statut de Kylian Mbappé lors d'une interview exclusive pour 'France Football' et sait pertinemment qu'il pourrait devenir un pilier du football mondial en grandissant.

« C'est le futur Messi s'il gère bien son statut, s'il comprend bien ce qu'il se passe autour de son nom. Il y a tellement de choses à prendre en compte, pour faire une grande carrière, qui n'ont rien à voir avec les qualités de footballeur, même hors norme », a déclaré l'ancien joueur.

Selon l'ancien international camerounais, le jeune joueur de 19 ans devra s'inspirer de la « force mentale surhumaine » du joueur du FC Barcelone, qui pourrait faire de lui un grand joueur et qui lui permettrait par la même occasion de supporter la pression médiatique qui prend déjà une place importante dans sa vie de jeune espoir du football français et possible aspirant au Ballon d'Or.



Avec Besoccer