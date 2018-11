Euro 2020 : les chapeaux sont connus !

La composition des chapeaux :

Dans le premier, on retrouve les quatre vainqueurs des poules de la Ligue A de la LdN, accompagnés des six nations les mieux classées mais qui ne sont pas parvenues à se qualifier pour le Final Four. Un groupe dans lequel on retrouve l'équipe de France. L'Allemagne et l'Islande, les deux plus mauvaises équipes de la Ligue A, se retrouvent donc dans le deuxième chapeau.Les deux premiers de chacun des dix groupes (20 pays) seront directement qualifiés pour l'Euro 2020. Les quatre dernières places se disputeront lors de barrages auxquels participeront les vainqueurs de chaque groupe de la Ligue des Nations, toutes Ligues confondues (en italique ci-dessous). Si ces pays ont déjà validé leur billet via les éliminatoires, leurs poursuivants directs au classement général prendront leur place lors de ces barrages.Chapeau 1 : Suisse, Portugal, Angleterre, Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, Italie, Croatie, Pologne.Chapeau 2 : Allemagne, Islande, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark, Suède, Russie, Autriche, Pays de Galles, République Tchèque.Chapeau 3 : Slovaquie, Turquie, Eire, Irlande du Nord, Écosse, Norvège, Serbie, Finlande, Bulgarie, Israël.Chapeau 4 : Hongrie, Roumanie, Grèce, Albanie, Monténégro, Chypre, Estonie, Slovénie, Lituanie, Géorgie.Chapeau 5 : Macédoine, Kosovo, Biélorussie, Luxembourg, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Moldavie, Gibralter, Iles Féroé.Chapeau 6 : Lettonie, Liechtenstein, Andorre, Malte, Saint-Marin.Avec maxi foot