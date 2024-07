Euro 2024 : Suisse vs Angleterre et Pays-Bas vs Turquie, duels déterminants pour les demi-finales

La Suisse affronte l’Angleterre, ce samedi 6 juillet 2024 (16h00 Gmt), à Düsseldorf pour les quarts de finale de l'Euro 2024 de football. Ensuite, les Pays-Bas défieront la Turquie (19h00 Gmt) à Berlin pour le billet de la deuxième demi-finale.



L’équipe qui a su se qualifier avec aisance face au champion en titre est la Suisse. Lors du dernier Euro, les Suisses avaient battu aux tirs au but la France, ultra-favori et championne du monde en titre. Cette année, ils ont récidivé en éliminant l’Italie 2-0 et avec la manière. La Nati, emmenée par un Granit Xhaka impressionnant, montre un très beau visage lors de cette compétition.



Malheureusement pour les Three Lions, le visage montré n’est pas aussi beau. Grâce à un but tout simplement somptueux de Jude Bellingham à la 90e minute et un but d’attaquant de Harry Kane, les Anglais se sont difficilement défaits du piège des Slovaques.



Face aux Suisses, le match ne sera pas simple pour les hommes de Gareth Southgate. Vont-ils pouvoir se ressaisir face à la Suisse ? Et pour la Nati, vont-ils une nouvelle fois renverser une grande nation du football ?



Pays-Bas vs Turquie

À 19h00 GMT, l'action se déplacera à Berlin où les Pays-Bas défieront la Turquie pour une place en demi-finale.



Malgré une phase de poule pas très convaincante des Néerlandais, les joueurs de Koeman se sont régalés face à la Roumanie. Une victoire 3-0 pour remporter les huitièmes de finale et se hisser en quart de finale. Les Néerlandais peuvent compter sur un Gakpo en forme et un banc qui apporte beaucoup.



L’un des outsiders de la compétition se trouve en quart de finale. La Turquie s’est imposée face à l’Autriche 2-1 pour les huitièmes alors que les bookmakers voyaient la sélection de Ralf Rangnick se qualifier. Comme quoi, le football réserve beaucoup de surprises.



Pour ce quart, le match risque d’être passionnant entre deux équipes aux styles opposés.