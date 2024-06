Euro 2024 : la Slovaquie réussit l’exploit en battant la Belgique

La Belgique, citée parmi les favorites de l’Euro 2024, est déjà dos au mur à l'issue de son premier match dans la compétition. Ce lundi 17 juin, les Diables rouges ont été surpris par la Slovaquie (1-0), qui a tenu bon après avoir ouvert le score en début de rencontre.



La bande à Lukaku n'a déjà plus le droit à l'erreur et devra rebondir dès son prochain match contre la Roumanie, large vainqueure de l'Ukraine (3-0) plus tôt dans la journée. La Roumanie prend la première place du groupe E.