Euro 2024 : la cérémonie du tirage au sort perturbée par de la pornographie

Ce samedi était marqué par le tirage au sort de l’Euro 2024. Cela nous a permis de savoir que la France était dans le groupe D en compagnie de l’Autriche, des Pays-Bas et d’un barragiste (Pologne, Estonie, Finlande et Pays de Galles).



Une cérémonie qui a été perturbée par de drôles de bruits au moment d’ouvrir les boules où se trouvaient les pays qualifiés pour la compétition. En effet des bruits érotiques se sont fait entendre dans la salle de l’Elbphilharmonie à Hambourg.



Une séquence assez gênante qui serait à mettre au crédit d’un YouTuber. Il s’agit de Jarvo69 qui l’a d’ailleurs partagé et expliqué via ses réseaux sociaux : « j’étais au tirage au sort de l’Euro, est-ce que quelqu’un nous a remarqué, j’ai laissé mon téléphone là-bas avec plein de vidéos coquines dessus et je pense que Brian Laudrup l’avait.»



Ce dernier s’est fait connaître pour sa faculté à s’introduire de manière clandestine sur des terrains sportifs comme lors de la finale de la dernière Coupe du monde de rugby remportée par l’Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande.