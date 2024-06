Euro 2024 : le CSC, l’autre star du début du tournoi

Depuis le début de l’Euro 2024, plusieurs buts ont été inscrits par un joueur contre-son-camp. Une tendance en très forte hausse par rapport aux précédentes éditions.



C’est une stat un peu particulière. Jamal Musiala est jusqu’à présent le meilleur buteur de l’Euro 2024 avec deux réalisations. Mais la star allemande n’est pas pour autant celle à avoir inscrit le plus grand nombre de buts depuis le début de la compétition, le 14 juin dernier. Cet honneur revient en réalité à cinq joueurs différents tous buteurs sous la bannière : contre-son-camp (CSC).



En effet, la première partie de la phase de poules a été marqué par des buts inscrits bien, malgré eux, par des joueurs dans leurs propres filets. Mieux, un CSC a été inscrit lors de quatre jours consécutifs pour la première fois dans l’histoire de l’Euro (17, 18, 19 et 20 juin).



Le CSC d’ouverture : Antonio Rüdiger

Le ton a été donné d’entrée, avec un but d’Antonio Rüdiger contre sans camp, face à l’Écosse. Menés alors 4-0, les Écossais, qui n’ont réussi aucune frappe dans le match, parviennent à réduire le score grâce au joueur madrilène et finissent ainsi le match à 5-1.



Le deuxième CSC intervient lors du match Autriche - France (0-1). Le seul but des Bleus a été inscrit par l’Autrichien Maximilian Wöber (38’). Même sort pour les Espagnols. Hier la Roja l’a emporté face à l’Italie après un CSC de Riccardo Calafiori (55’).



En 18 matches disputés, quatre CSC sont déjà à déplorer. Cela ne constitue guère un record. Puisque, lors de la précédente édition, huit buts CSC ont été recensés lors de la phase de poules. Cependant, la tendance reste en très forte hausse pour la suite de la compétition.