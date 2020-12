Europa League: Club Bruges sera privé de Krépin Diatta face au Zénith

La mauvaise nouvelle est tombée ce Mardi après-midi: en conférence de presse, Philippe Clement a confirmé que Krépin Diatta ne ferait pas partie du groupe brugeois pour la réception du Zenit, mercredi soir. “Il a dû arrêter l’entraînement parce qu’il ne pouvait pas sprinter. Il ne sera pas dans la sélection”, explique le coach du Club de Bruges.



Auteur de six buts en championnat, le Sénégalais est, avec Hans Vanaken, le meilleur buteur du Club de Bruges cette saison. Mais Philippe Clement est serein. “Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais nous avons un très bon groupe et nous devrons le faire atteindre notre objectif en groupe. On a déjà montré au Zenit qu’on en était capable, alors qu’il nous manquait plusieurs joueurs à cause du coronavirus”, argumente le coach brugeois.



Le Club de Bruges jouera pour assurer, au minimum, sa troisième place contre le Zenit. Une mission qui sera accomplie en cas de partage, mais les Blauw en Zwart veulent aussi entretenir l’espoir d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et, pour maintenir l’espoir, ils devront s’imposer, mercredi, contre le club de Saint-Pétersbourg.



Avec Galsen Foot