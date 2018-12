Europa League : Ismaila Sarr offre la qualification à Rennes avec un doublé

Le Stade Rennais sera le seul club français en 16e de finale de l'Europa League cette saison 2018/2019. Et cela, les Bretons le doivent à leur incontournable jeune attaquant sénégalais Ismaila Sarr, qui a inscrit un doublé ce jeudi face au FC Astana. Il lui a fallu à l'ancien pensionnaire de l'Académie Génération Foot cinq (5) minutes pour envoyer l'adversaire du jour au tapis.



A la 67e minute, le penalty obtenu par Rennes est tiré par Benjamin Bourigeaud et est dévié sur le poteau par le gardien. Heureusement, Ismaila Sarr a bien suivi et place le ballon au fond des filets (1-0). A la 72e minute, l'international sénégalais envoie un missile au gardien du FC Astana, qui ne peut rien faire (2-0). Rennes est délivré.