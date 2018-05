Europa League à Lyon : un important dispositif de sécurité est mobilisé pour la finale

"Nous disposerons de 1250 hommes appuyés par un hélicoptère et deux canons à eau." S.Bouillon, préfet — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 14 mai 2018

Le préfet du Rhône Stéphane Bouillon a présenté les détails du dispositif de sécurité destiné à sécuriser la finale de l’Europa League entre OM - Atlético Madrid. Un important dispositif policier sera déployé à l'occasion de cette rencontre de football qui se tiendra mercredi soir au stade de Décines. Dix unités mobiles seront mobilisées pour cette soirée, soit 1250 hommes, policiers, gendarmes et CRS. Ce dispositif de sécurité est qualifié d’ « exceptionnel ». Un dispositif « deux fois plus important que lors des matches de l'Euro 2016 », a indiqué le préfet. Ils seront appuyés par un hélicoptère et deux camions équipés de canons à eau.