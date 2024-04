Événement rare à l'hôpital de Richard-Toll : une femme donne naissance à des quadruplés

Une journée mémorable à l'hôpital de Richard-Toll. Une femme a donné naissance à quatre bébés dont trois (3) filles et un (1) garçon lors d'une césarienne réussie. L'événement a eu lieu lundi à la maternité de cette structure sanitaire, selon des sources de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



La mère et ses nouveau-nés se portent bien. Une source sanitaire a souligné que toutes les précautions nécessaires avaient été prises dès les résultats de l'échographie, afin d'assurer le bien-être de la mère et des enfants et d'éviter toute complication.



Selon le journal, la naissance des quadruplés est un événement rare et exceptionnel, ce qui témoigne du professionnalisme et de l'engagement du personnel médical de l'hôpital de Richard-Toll.