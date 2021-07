Éventuelle 3e vague de Covid-19: le ministère de la Santé insiste sur la vaccination

Dans la lutte contre la Covid-19, plus de 500 mille personnes ont été vaccinées contre la maladie au Sénégal. Un nombre certes significatif, mais insuffisant vu la progression de la maladie dernièrement au risque de provoquer une troisième vague.



Le ministère de la Santé qui faisait l'évaluation de la situation, insiste sur la qualité des vaccins et invite la population à aller se faire vacciner et à continuer à adopter les gestes barrières pour une meilleure protection contre la maladie.



Selon le secrétaire général du ministère de la santé, ces dernières semaines, le nombre de cas a augmenté d'où l'importance d'adopter et de miser sur des stratégies de protection pour se protéger des nouveaux variants de la Covid-19.