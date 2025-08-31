Éviction de Barthélémy Dias de la mairie de Dakar : Moustapha Diaw, cadre du PS, donne raison à l’État du Sénégal

L’éviction de Barthélémy Dias de la tête de la mairie de Dakar et l’élection d’Abass Fall à ce même poste continuent de susciter de nombreuses réactions. Cette fois-ci, c’est Moustapha Diaw, cadre du Parti socialiste, l’ancienne formation politique de Barthélémy Dias, qui s’est exprimé sur la question.



Le président du mouvement Racines socialistes estime que l’État a agi conformément à la loi, en se basant sur une décision judiciaire défavorable à Barthélémy Dias. « Il faut que les gens acceptent que l’État peut utiliser des moyens légaux pour combattre une personne qui veut compromettre sa politique », a-t-il déclaré. Il a toutefois reconnu que l’organisation de cette élection a été précipitée.



Interrogé sur la gouvernance actuelle, avec à sa tête le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, Moustapha Diaw estime que ces derniers amorcent des changements positifs pour le Sénégal.



À ce propos, il cite en exemple les avancées de la diplomatie sénégalaise, notamment à travers les voyages du Premier ministre en Chine et en Turquie, ainsi que ceux du président de la République au Japon et en France.



Selon lui, le Parti socialiste devrait accorder une période de grâce aux nouvelles autorités et contribuer à l’orientation politique du pays, conformément à la tradition du parti, plutôt que de s’engager dans une opposition systématique. Telle est la position qu’il défend en tant que conseiller municipal à la mairie de Thiès.



S’exprimant lors de l’émission Face au jury de Pressafrik ce dimanche 31 août, M. Diaw a lancé un appel à l’ensemble de la classe politique, l’invitant à faire preuve d’indulgence à l’égard des nouvelles autorités, et à « garder raison », car, selon lui, « si elles réussissent, c’est tout le Sénégal qui gagne ».