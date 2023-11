Examen de budget 2024 : plus de 100 milliards FCFA alloués au ministère de l’Urbanisme et du Logement

Soumis, au vote des députés ce vendredi 24 novembre, le budget du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique pour l’exercice 2024 est arrêté à 100 596 053 620 de FCFA, en autorisations d’engagement et à 86 453 973 946 FCFA en crédits de paiement.



C’est le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, qui a défendu le budget de son département, en présence du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ et du ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy.