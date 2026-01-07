Réseau social
Examen du Baccalauréat 2026 : la date limite des inscriptions fixée au 09 janvier



Examen du Baccalauréat 2026 : la date limite des inscriptions fixée au 09 janvier
Les inscriptions pour le Baccalauréat 2026 se poursuivent et se clôtureront le vendredi 9 janvier 2026 à 17h00. Passé ce délai, aucune candidature ne sera acceptée. 

Cette information provient de l'Office du Baccalauréat, qui a déclaré dans un communiqué daté du 5 janvier 2026 que la phase de dépôt des candidatures est actuellement en cours. L’institution a indiqué que cette date limite a été fixée selon un arrêté organisant l'examen. Il est clairement stipulé qu'aucune inscription tardive ne sera recevable. 

D'après le quotidien L'Observateur, tout candidat non enregistré sur la plateforme PortailBAC dans les délais impartis sera considéré comme forclos, sans possibilité de régularisation ultérieure.
  
Fatime Gueye (Stagiaire)

Mercredi 7 Janvier 2026 - 12:16


