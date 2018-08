Exigences de Salah : Voici la réponse sèchement servi par la Fédération égyptienne

A nouveau mise sous pression par son joueur vedette Mohamed Salah et son agent Ramy Abbas, qui a adressé une le t tre à l’instance, la Fédération égyptienne (EFA) a réagi à travers un communiqué publié lundi soir, exploité par Afrik-foot. La réponse de la fédéra tion en dit long sur les tensions qui règnent entre les deux parties…



"La lettre envoyée au président de l’EFA ne respecte aucun code de communication entre un joueur ou son agent et le chef du football dans ce pays et nous l’avons complètement rejetée", a lancé l’instance. "Nous ne tolérerons pas qu’une tierce partie s’immisce dans la relation entre l’EFA et l’un de ses fils. Nous n’acceptions pas que cette partie cause des problèmes pendant les regroupements de l’équipe nationale, ce qui affecte l’esprit et l’unité de l’équipe", a poursuivi l’EFA avant de se faire plus menaçante. "Si le tiers poursuit ses actions, la Fédération égyptienne prendra toutes les mesures juridiques nécessaires conformément à son règlement et aux directives et règlements de la FIFA."



Dans sa lettre, Abbas aurait dressé une liste de 7 exigences (dont la présence de deux gardes du corps pour son client en sélection et l’arrêt de l’exploitation de son image) en menaçant de réclamer la dissolution du comité exécutif de l’EFA si ses demandes ne sont pas satisfaites.