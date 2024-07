Exploitation des carrières de Ngoundiane : "tous les moyens doivent être déroulés pour permettre au Peuple d'avoir accès aux ressources", Biram Soulèye Diop

L'Etat du Sénégal entend impliquer davantage les Sénégalais dans le secteur des mines. C'est l'un des voeux de l'Etat dans ce secteur. Et l'annonce est du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, Biram Soulèye Diop. En visite dans les carrières de Ngoundiane, Biram Soulèye Diop s'est penché sur certaines préoccupations. "Il arrive que nous constations que dans les entreprises qu'on retrouve très peu ou presque pas de compétences sénégalaises. Alors que ces ressources que nous exploitons, selon les dispositions de la Constitution appartiennent au Peuple. Tous les moyens doivent être déroulés pour permettre au Peuple d'avoir accès aux ressources, mais également de ressentir les répercussions en termes de compétences, d'assistance technique et des entreprises sénégalaises qui tirent profit de ses ressources", a déclaré le ministre Biram Soulèye Diop.



Le ministre a saisi l'occasion pour s'entretenir avec les travailleurs et les populations. Puisque le feu commençait à couver dans cette partie où on exploite la majeure partie des carrières du Sénégal. Les populations jusque-là n'ont jamais ressenti les avantages de ces exploitations qui se font sous leur nez. Pour le ministre Biram Soulèye Diop, cette revendication est tout à fait légitime. "Les populations ont raison de dire que nous voulons sentir l'impact. C'est organisé par la loi. Avant on avait la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), mais elle n' a pas de cadre légal", a informé monsieur.



D'autre part, le ministre Biram Soulèye Diop a exhorté aux entreprises à se conformer à la nouvelle législation. Cette dernière permettra aux populations et le Sénégal tout entier de bénéficier des exploitations de ses ressources.