Exploitation du Pétrole et du gaz: Macky Sall demande l’accélération des procédures administratives

Le Président Macky Sall a demandé aux responsables de Pétrosen, du Cos-pétrogaz et du ministère du Pétrole et des Energies, l’accélération des procédures administratives pour une facilitation des autorisations pour les compagnies concernées par l’exploitation des ressources naturelles.



« En relation avec l’Etat-major particulier de la présidence de la République, il faut que des procédures expresses soient définies. Nous voulons que le First Gaz et le First Oil pour 2023 soient une réalité, car nous voulons travailler en Fast-Track. Il faut que les procédures administratives suivent l’évolution de ces différents chantiers », a exhorté le chef de l’Etat.



Macky Sall, qui présidait une rencontre mercredi, a offert l’occasion de montrer aux acteurs mondiaux du secteur pétrolier l’exemplarité de la coopération entre ces pays, qui ont en partage le bassin sédimentaire, mais aussi l’attractivité de ce dernier qui est loin d’avoir livré tout son potentiel.



Il a également salué la coopération interrégionale qui s’est traduite par un accord signé entre la Mauritanie et le Sénégal. Pour lui, c’est la preuve que les compagnies peuvent faire confiance aux pays qui partagent le bassin.