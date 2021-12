Exploitation du pétrole et du gaz : "Ce défi doit nous rassembler afin de bâtir une économie diversifiée" (Macky Sall)

Le Président Macky Sall a rappelé, d'emblée, que c'est le décret 2016-1542 du 03 octobre 2016 qui a créé le Cos-petrogaz, et en a fait un organe de pilotage stratégique chargé de conseiller le président de la République et le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement dans le secteur pétrolier et gazier.



« Alors que nous nous préparons à l'exploitation de ces ressources, des tensions voire des conflits pour certains pays peuvent marquer cette phase importante dans la vie d'une nation. J'ai voulu par cette innovation, que le Sénégal à travers les ressources qui seront générées puissent avoir de la prospérité pour les générations actuelles et les générations futures », a déclaré le président Macky Sall.



« C'est le sens de ce cadre Cos-petrogaz élargi. Et c'est aussi le sens de l'adhésion du Sénégal à l'ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives), le Sénégal a adhéré en 2013, à cette ITIE », a-t-il précisé.



Pour mieux étayer ses propos, Macky Sall est revenu sur l’arsenal juridique et organique dans le domaine des hydrocarbures. «Et des dispositions pertinentes de la réforme constitutionnelle de 2016 ont consacré pour la première fois l'appartenance des ressources naturelles au peuple sénégalais. Il y a l'adoption en 2020 d'un code gazier, c'est près de six (6) lois qui ont été votées pour accompagner cette nouvelle ère pétrolière et gazière du Sénégal», a souligné le président de la République.



Poursuivant ses propos, il a indiqué que « tout ce processus a été mené en s'inspirant de meilleures pratiques de pays qui nous ont précédé dans ce terrain, jusque-là, inconnu pour le Sénégal. Nous avons voulu apprendre des succès et des erreurs tirés de ces expériences ».



Dans cette nouvelle ère, dit-il, nous devons aussi veiller à adapter notre stratégie aux réalités changeantes. « Inviter à la réflexion sur notre responsabilité commune d'aborder avec calme et sérénité la nouvelle ère que nous vivons. Puisque nous y sommes déjà avec tout l'écosystème national qui fleurit autour du pétrole et du gaz ».



Macky Sall d’insister : « Ce défi majeur doit nous rassembler autour de l'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières afin de bâtir une économie diversifiée ».



Le Président Sall a indiqué que les ressources ne nous appartiennent pas seuls. De son avis, l'impact tiré de ces ressources va améliorer le profil économique du pays. Il servira à accompagner les secteurs productifs à savoir, l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation. « Ce sont des ressources qui devront aider à bâtir une économie diversifiée et apte à répondre aux aspirations légitimes de notre peuple à mieux vivre et léguer un Sénégal meilleur pour les générations futures », a-t-il fait savoir.