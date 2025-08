Sécurité au Sénégal : La Gendarmerie renforce sa présence dans les régions orientales

Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a inauguré, ce vendredi de nouvelles unités de la Légion de Gendarmerie à Kédougou, marquant une étape cruciale dans le renforcement de la sécurité des régions orientales du Sénégal. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à rapprocher les forces de sécurité des populations et à mieux lutter contre les menaces contemporaines.



Après des cérémonies similaires à Tambacounda et Saraya, le général Diop a souligné que ces inaugurations illustrent la montée en puissance de la gendarmerie nationale dans ces régions stratégiques. « Cette transformation capacitaire a pour soubassement, un changement de paradigme dans l’approche de la sécurité », a-t-il déclaré, en référence au renforcement de la sécurité de proximité et à la promotion d'une sécurité collaborative axée sur l'anticipation et la prévention.



Les nouvelles infrastructures à Kédougou incluent l'état-major de compagnie, la brigade de recherches et la brigade territoriale, des ajouts essentiels pour le contrôle et la sécurisation de l'espace.



Kédougou, un pivot sécuritaire face aux défis



Le ministre a insisté sur l'importance de Kédougou, une région frontalière confrontée à des défis complexes tels que l'orpaillage clandestin, les trafics illicites, la criminalité transfrontalière et la menace terroriste. L'État a ainsi élevé Kédougou au rang de pivot dans sa stratégie sécuritaire. Cette réorientation se traduit par l'érection de Kédougou en Légion de Gendarmerie, le déploiement d'un Garsi (Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention), et le renforcement du dispositif territorial avec des unités spécialisées.



À Saraya, cinq nouvelles infrastructures ont été inaugurées, dont le Garsi 2, le poste de commandement de la compagnie de gendarmerie, les brigades de recherches et routière, ainsi qu'une infirmerie. Le général Diop a précisé que ces déploiements sont cruciaux pour le développement de la région, particulièrement affectée par sa position géographique aux confins du Mali et de la Guinée.



La nouvelle compagnie de gendarmerie de Saraya répond à la nécessité de coordination face à la densité des activités socio-économiques du département, s'inscrivant dans le concept de « départementalisation de la sécurité » qui prévoit l'implantation d'une compagnie par département. Ce renforcement permettra également d'améliorer la sécurité routière et de lutter plus efficacement contre les braquages et vols armés.



Ces inaugurations symbolisent la volonté de l'État de rapprocher les forces de sécurité des citoyens et de faire face aux menaces qui pèsent sur le pays, notamment dans ses régions les plus exposées.