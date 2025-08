Touba : Ousmane Sonko salue le modèle de financement et de gestion de l’Université Cheikhoul Khadim

Le complexe universitaire Cheikhoul Khadim a accueilli, ce samedi, le Premier ministre Ousmane Sonko dans le cadre de ses journées scientifiques. Après la présentation de l’université et de ses différentes filières, le chef du gouvernement a salué l’engagement de la communauté mouride pour le modèle de financement et de gestion de ce projet majeur, porté par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



« Le Sénégal doit tirer parti du potentiel qu’offre le complexe universitaire Cheikhoul Khadim. Des délégations viennent du monde entier pour découvrir l’intérêt de cette université. Cela est le fruit de la détermination des talibés, qui ont pris les choses en main. C’est ce que nous appelons souveraineté et patriotisme », a déclaré Ousmane Sonko.



Le Premier ministre a souligné que la communauté mouride s’inscrit depuis toujours dans cette dynamique, citant la construction de la Grande Mosquée de Touba, de la mosquée Massalikoul Djinane ou encore de l’Université Cheikhoul Khadim, tous réalisés sans le soutien direct de l’État.



Il a par ailleurs assuré que le gouvernement respectera ses engagements vis-à-vis de la cité religieuse. « Touba sera ravitaillé en eau douce à partir du Lac de Guiers. Nous tiendrons nos promesses faites devant le Khalife général des Mourides. Ce projet sera livré en 2029 », a-t-il affirmé.



En marge de cette visite, Ousmane Sonko s’est rendu chez le Khalife général des Mourides pour une visite de courtoisie, avant de clôturer sa tournée par une présence au Magal de Mbacké Bary.