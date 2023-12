Explosion à Conakry : le Sénégal dépêche une équipe de secours

Une puissante explosion s’est produite ce lundi 18 décembre peu après minuit, dans un dépôt de carburants à Conakry, générant un immense incendie au-dessus du port autonome de la capitale guinéenne. Le bilan reste très incertain mais il faut noter plusieurs blessés.



Du côté du Sénégal, le Président Macky Sall a décidé d’apporter une aide au pays frère.



Le chef de l’Etat sénégalais a, ainsi, donné des instructions pour « l’envoi d’urgence d’une équipe médicale et de Sapeurs-pompiers spécialisés à Conakry ». Selon une note, « d’autres appuis sont à l’étude pour apporter toute l’aide possible ».



D’ailleurs, informe la même source, « l’équipe de soutien dépêchée sur ordre du Président Sall arrive vers 13H30 parvol militaire avec, à l’accueil, l’Attaché militaire sénégalais en service au niveau de l’ambassade ».



L’explosion a fait trembler les vitres du centre-ville de Conakry où se trouvent les ministères et la présidence. À Coronthie, au plus près de la déflagration, à l’entrée de la presqu’île, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Des toits ont été soufflés par l’explosion. Des maisons se seraient effondrées.