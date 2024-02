Explosion d'un camion-citerne au Kenya: la colère des riverains du quartier d’Embakasi

Des maisons détruites, des commerces brûlés... Les dégâts matériels sont importants dans le quartier d’Embakasi. Plusieurs habitants fouillent parmi les décombres pour tenter de récupérer quelques biens. Boniface Kobi lui revient de l’hôpital. Ce jeune de 29 ans a le bras et la jambe droite recouverts de bandages. « J’étais ici, chez moi, la nuit dernière quand j’ai entendu une explosion. Puis l’incendie s’est déclenché quand nous étions en train d’essayer de nous échapper. C’est comme ça que j’ai été brûlé, au bras, à la jambe et même à la tête. Je suis revenu ici pour voir si je pouvais trouver quelque part où dormir ce soir. Je n’ai plus rien, ma maison a été complètement brûlée. »



Le drame a eu lieu dans la nuit, quand un camion chargé de bonbonnes de gaz a explosé, provoquant dans la foulée un incendie. Les secours ont été mobilisés toute la nuit, et les flammes n'ont pu être contenues que vers 9h ce vendredi matin. Trois personnes ont perdu la vie et 280 ont été blessées, selon le porte-parole du gouvernement kényan.



Benson Mutiso nous montre avec désespoir l’épicerie dans laquelle il travaillait. Le plafond s’est effondré. À l’intérieur, il n’y a plus que des débris. Benson y était la nuit dernière. « Tout est détruit. En dix minutes le feu était là, c’était énorme, il a tout recouvert, de haut en bas. Je suis toujours sous le choc. Tellement de personnes ont été blessées. Moi je n’ai nulle part d’autre où aller, pas d’autre travail. Pourtant je dois nourrir ma famille et payer mon loyer... » Propriétaire du site déjà condamné

La colère a gagné les habitants. Ils dénoncent le stockage de bonbonnes de gaz dans ce quartier résidentiel très dense. Kizito Obinda et Erick Charles ont tous deux vu leur appartement détruit par les flammes. « L’explosion s’est produite quand je rentrais chez moi, il y avait des personnes qui courraient dans tous les sens, beaucoup ont été touchées... C’est très très risqué d’avoir une usine de cette sorte là où les gens habitent. » ; « C’est de la négligence. Le gouvernement doit contrôler tous ces investisseurs, qu’ils trouvent un lieu qui convienne mieux. »



L'Institut pétrolier d'Afrique de l'Est a affirmé dans un communiqué que l’explosion s’était produite sur un site « illégal » de remplissage et de stockage de gaz de pétrole liquéfié. Le propriétaire avait déjà été condamné en mai 2023. L'Autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a elle déclaré avoir refusé à trois reprises l’année dernière des demandes d'autorisation pour l’installation d'une telle usine sur le site où a eu lieu l’explosion, à cause de la forte densité de population à proximité.



Pour Lola, résidente du quartier adjacent, les autorités doivent faire plus : « Il doit y avoir des contrôles de sécurité. Est-ce que les usines ont bien les autorisations nécessaires ? Est-ce qu’il y a des cas d’illégalités ? Les autorités ne peuvent pas se réveiller quand les populations ont été blessées. Ça me rend très triste, en tant que Kényane, de voir qu’on a pu laisser un tel incident se dérouler en 2024. »



Le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, a affirmé sur le réseau social X que les responsables allaient devoir répondre de leurs actes.