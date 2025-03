Explosion de gaz à Liberté 6 : le lutteur Albaraka Sow écope de 18 mois ferme pour homicide involontaire

Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu mercredi 26 mars 2025 son verdict dans l'affaire opposant le lutteur Mamadou Sow, alias "Albaraka Sow Mbeur", à son demi-frère Abdoulaye Sow et sa demi-sœur Mariama Siré Sow. Le lutteur a été condamné à 18 mois de prison ferme pour homicide involontaire. Ayant déjà purgé 13 mois en détention préventive (de février 2024 à mars 2025), il lui reste cinq mois à effectuer.



Le drame s'est produit en février 2024 dans le domicile familial situé à la Cité Baraque de Liberté 6. Selon les éléments de l'enquête, Mamadou Sow avait emprunté un bec à gaz à sa tante pour préparer son bain après une séance d'entraînement. L'objet était resté dans sa chambre toute la nuit.



Le lendemain matin, vers 7 heures, sa demi-sœur Mariama Siré Sow était venue réclamer le bec à gaz pour préparer ses beignets commerciaux. C'est alors que, lors de la manipulation de la bonbonne, une fuite de butane s'est produite. Pris de panique, le lutteur a quitté les lieux sans alerter les autres occupants.



L'explosion qui s'en est suivie a coûté la vie à trois membres de la famille : le neveu de Mamadou Sow, sa tante, sa demi-sœur Mariama Siré Sow. Seul Abdoulaye Sow a survécu, avec de graves brûlures.



Lors de son audition, le lutteur de 30 ans avait maintenu sa version des faits : "Quand j'ai essayé de détacher le bec, le gaz s'est échappé. J'ai perdu la vue momentanément à cause des vapeurs. Ma fuite était un réflexe de survie. Tout ce qui est arrivé relève de la volonté divine", avait-il déclaré.



Le parquet avait requis deux ans d'emprisonnement ferme, tandis que les parties civiles demandaient 20 millions de FCFA de dommages et intérêts, rapporte Les Echos. Le tribunal a finalement condamné Mamadou Sow à verser 2 millions FCFA à chacune des parties civiles.