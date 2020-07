Explosion des cas de covid19: "on peut dire qu'il y a lieu de s'alarmer", affirme Pr Mboup

Le professeur Souleymane Mboup, président fondateur de l'Institut de recherche en santé de surveillance de santé épidémiologique (Iressef), estime qu'il y a lieu de s'alarmer au regard de l'explosion des cas de covid19, au Sénégal, dans un entretien avec L'observateur.



"Je pense qu'objectivement, on peut dire qu'il y a lieu de s'alarmer, parce que le modèle que nous avons mis en place montre que la pandémie est en train de se propager. On le constate avec le nombre de cas positifs, mais également avec le nombre de cas graves et de décès", a-t-il dit.



Donc, poursuit le professeur Mboup, il y a lieu de s'inquiéter et il faut nécessairement renforcer toutes les mesures qui ont été édictées pour arriver à contrôler cette pandémie. Mais, il faut l'avouer, il y a lieu de s'inquiéter pas seulement au Sénégal, mais un peu partout ailleurs.



Selon lui, il faut renforcer tout ce qui a été fait jusque-là dans le cadre de cette lutte et ne pas se relâcher. Avec l'allègement de certaines dispositions, on pensait que nous hors de la zone de turbulence.