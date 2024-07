Expulsé de la France pour un prêche, l’Imam Ahmadou Kaba a atterri au Sénégal à bord d'un vol d'Air France

L'Imam sénégalais Ahmadou Kaba a été expulsé de France après avoir été arrêté dans la commune de Troyes, dans le département de l'Aube. Il était connu pour ses prêches jugés « radicaux et misogynes ». Les autorités françaises ont rapidement décidé de le renvoyer du territoire français. Ahmadou Kaba a été expulsé vers le Sénégal à bord d'un vol d'Air France le mercredi 10 juillet.



Ce jeune imam de 37 ans ne passe pas inaperçu dans les mosquées de la ville de Troyes, mais aussi au sein de la communauté musulmane cosmopolite de par ses prêches, ce qui n’a pas manqué à la vigie des autorités troyennes et étatiques, qui selon eux cette posture est qualifiée de prosélytisme. L’imam est en croire selon la préfecture de l’Aube « connu des services de l’Etat français qui ont fini par le fichier pour ses discours radicaux qui entraînaient des troubles dans les mosquées troyennes, des messages incitant à une pratique intolérante et rétrograde de L’islam ».



Dans la matinée de ce mercredi 10 juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n’a pas manqué de montrer au créneau en mettant en lumière une précision de taille : « Désormais, avec la loi contre le séparatisme que j’ai porté, nous avons la possibilité d’expulser les imams radicalisés en 24 heures ».



Dans ce même sillage, M.Darmanin affirmait que « l'imam radicalisé Sénégalais » (sans citer son nom), a été arrêté dans l'Aube pour notamment, « des propos misogynes, discriminatoires envers les femmes et qu'il (l'imam) allait être expulsé du territoire français ce mercredi 10 juillet 2024 ».



Toujours selon le ministre de l'Intérieur français, Ahmadou Kaba avait l'habitude d'évoquer dans ses prêches que « les femmes doivent rester chez elles, que les musulmans ne doivent pas se mélanger aux non-musulmans. Ces personnes n'ont rien à faire sur le territoire de la République », déploraient ce député réélu dans la 10e circonscription du Nord, dans des propos rapportés par le journal L’Observateur.



Le maire de Troyes, François Baroin est lui aussi convaincu que le comportement de l’imam prêcheur « a créé un trouble, des peurs et des crispations pour l'ensemble de la population troyenne », a adressé, lundi dernier, un courrier au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.



Dans sa correspondance, l'élu attire l'attention du ministre sur « cette situation préoccupante que l'on ne saurait laisser perdurer au sein de la ville de Troyes.