Extension du TER : l’Afd propose 2,6 milliards F CFA pour l’étude de faisabilité

En attendant l’ouverture du tronçon Diamniadio-Aibd, l’État du Sénégal prépare déjà la prochaine étape du Train express régional (TER) avec un projet d’extension vers Thiès et Mbour. Selon le journal Le Quotidien, l’Agence française de développement (Afd) a confirmé « son intérêt de principe à soutenir le financement d’une étude de faisabilité » pour ce prolongement, en s’engageant à examiner une subvention de 4 millions d’euros, soit environ 2,620 milliards de F CFA.





Dans une correspondance adressée au ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, l’Afd précise que « ce financement vise à appuyer les phases de faisabilité et d’avant-projet sommaire (APS). Le document mentionne également que « ce montant pourrait être complété par l’Union européenne, qui a manifesté son intérêt à contribuer au financement de ces études ». Toutefois, l’agence française souhaite « des clarifications supplémentaires » avant d’aller plus loin, notamment sur la priorité accordée par le gouvernement au projet d’extension dans le cadre de la Vision Sénégal 2050 et sur son articulation avec le futur axe ferroviaire Dakar-Tambacounda.





Le directeur de l’Afd à Dakar a indiqué avoir déjà entamé des discussions approfondies avec les acteurs sénégalais concernés, dont la Senter, le ministère des Transports terrestres et aériens, la Primature et l’Apix. Ces échanges, souligne le document cité par Le Quotidien, ont permis « d’avancer dans l’identification du projet », de confirmer « le choix de la desserte vers Thiès privilégié par la Senter et sa tutelle », et d’identifier les enjeux de structuration à traiter pour la suite du processus.