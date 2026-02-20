FAGACE : un levier de 7 000 milliards d’investissements débarque à Dakar

En marge de la 16e session ordinaire de son Conseil des Gouverneurs, le Fonds africain de Garantie et de Coopération économique (FAGACE) a officiellement inauguré, le jeudi 19 février 2026 à Dakar, sa «Représentation régionale pour l’Afrique de l’Ouest (RRAO) ». Cette ouverture s'est faite en présence d’un collège de Gouverneurs, d’Administrateurs et de partenaires institutionnels de premier plan.



La cérémonie a été placée sous la présidence de M. Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine et Président du Conseil des Gouverneurs du FAGACE, soutenu par son homologue sénégalais, M. Cheikh Diba. Dans son allocution, M. Ndoba a insisté sur la portée de cet acte, précisant que le « Fonds africain de Garantie et de Coopération économique (FAGACE) se rapproche davantage de ses cibles pour un accompagnement plus ciblé ».



Le bilan opérationnel de l’institution a également été mis en lumière pour justifier ce déploiement. Hervé Ndoba a salué les performances de l’organisation qui totalise à ce jour « plus de 4,9 milliards de dollars (3 000 milliards de FCFA) de garanties mobilisées, ayant permis de catalyser plus de 11,5 milliards de dollars (7 000 milliards de FCFA) d’investissements ». Ces volumes financiers massifs témoignent de la capacité du Fonds à rassurer les investisseurs et à débloquer des capitaux pour des projets structurants sur le continent.



De son côté, le ministre sénégalais des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, a loué la solidité de l’institution. Pour lui, ces résultats « illustrent la maturité du Fonds comme levier structurant du financement du secteur privé régional ». Il a profité de cette tribune pour lancer un appel aux partenaires afin de soutenir cette dynamique, permettant au FAGACE de « jouer pleinement le rôle catalytique qui lui est dévolu ».



L'inauguration, selon les services du ministère s'est poursuivie avec les travaux de la 16e session ordinaire du Conseil des Gouverneurs. Lors de cette instance de décision, le Sénégal a réitéré son appui indéfectible à l'institution. M. Cheikh Diba a ainsi « réaffirmé l’engagement du Sénégal à accompagner pleinement les réformes engagées par le FAGACE, au service du financement du développement des économies africaines », confirmant le rôle central de Dakar comme place financière majeure de la zone.