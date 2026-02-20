Donald Trump envisage une frappe limitée contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi envisager une frappe militaire « limitée » contre l’Iran.



Interrogé à la Maison Blanche sur l’éventualité d’une opération ciblée destinée à accentuer la pression sur Téhéran en vue d’un accord, il a répondu : « Je suppose que je peux dire que j’envisage cela. »



Le dirigeant américain n’a donné aucun détail supplémentaire et n’a pas répondu aux autres questions des journalistes présents.