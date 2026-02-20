Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Questions d’actualité : le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés ce mardi à 9 heures



Questions d’actualité : le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés ce mardi à 9 heures
Le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu à l’Assemblée nationale, le mardi 24 février 2026 à partir de 9 heures Le chef du gouvernement sénégalais va répondre aux interpellations des députés dans le cadre des questions d’actualité.
 
La dernière séance de ce rendez-vous parlementaire s’est tenue le 28 novembre 2025.
La séance des questions d’actualité s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, conformément à l’article 104 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 20 Février 2026 - 21:33


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter