Questions d’actualité : le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés ce mardi à 9 heures

Le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu à l’Assemblée nationale, le mardi 24 février 2026 à partir de 9 heures Le chef du gouvernement sénégalais va répondre aux interpellations des députés dans le cadre des questions d’actualité.



La dernière séance de ce rendez-vous parlementaire s’est tenue le 28 novembre 2025.

La séance des questions d’actualité s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, conformément à l’article 104 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

