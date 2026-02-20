Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Nafila du jour: 06 rakkas pour avoir "les récompenses de celui qui aurait libéré mille esclaves"



Nafila du jour: 06 rakkas pour avoir "les récompenses de celui qui aurait libéré mille esclaves"
3ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter à haute voix 1 fois la fatiha, et 1 fois « Inna anzal nahou ».

Celui qui aurait fait cela, recevra les récompenses de celui qui aurait libéré mille esclaves et donné à manger et à boire à mille personnes et qui les aurait habillés. Les tourments du tombeau ne l’effraieront point. La peur de la mort lui sera épargnée. 
 
Fatime Gueye

Vendredi 20 Février 2026 - 21:54


