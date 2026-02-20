Nafila du jour: 06 rakkas pour avoir "les récompenses de celui qui aurait libéré mille esclaves"

3ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter à haute voix 1 fois la fatiha, et 1 fois « Inna anzal nahou ».
Celui qui aurait fait cela, recevra les récompenses de celui qui aurait libéré mille esclaves et donné à manger et à boire à mille personnes et qui les aurait habillés. Les tourments du tombeau ne l’effraieront point. La peur de la mort lui sera épargnée.
Celui qui aurait fait cela, recevra les récompenses de celui qui aurait libéré mille esclaves et donné à manger et à boire à mille personnes et qui les aurait habillés. Les tourments du tombeau ne l’effraieront point. La peur de la mort lui sera épargnée.
Autres articles
-
Gang de Dalifort : le cerveau tombe entre les mains de la SU
-
Cyber-esclavage : 300 000 victimes forcées d'alimenter les réseaux mondiaux d'arnaque en ligne (ONU)
-
Sécurité maritime : la CEDEAO réaffirme son soutien au Centre de coordination de la Zone F au Ghana
-
Durcissement des lois des actes contre nature : le CUDIS salue l’initiative et appelle à renforcer l’éducation aux « valeurs nationales »
-
Renvoi du procès d’Abdou Nguer : le CPJ dénonce une détention « intimidante » pour la presse sénégalaise