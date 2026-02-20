Gang de Dalifort : le cerveau tombe entre les mains de la SU

La police sénégalaise marque un point décisif dans l’enquête sur la violente bande de cambrioleurs qui terrorisait l'axe Dalifort–Bel-Air. Après l’arrestation initiale des membres du groupe, la Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Dakar a franchi une nouvelle étape capitale : l’interpellation d'un individu clé identifié comme le « receleur stratégique » de l'organisation.



Cette arrestation est le fruit d’investigations poussées qui ont révélé le rôle central de cet individu dans l’économie criminelle de la bande. La personne interpellée est apparue comme la principale « destinataire des produits du vol », ayant acquis la majeure partie des bijoux en or dérobés lors des différents assauts. Ce maillon de la chaîne est jugé essentiel par les enquêteurs, car il permettait de transformer le butin en liquidités, alimentant ainsi les activités du groupe.



Pour rappel, ce réseau de malfaiteurs s'était illustré par un mode opératoire d'une extrême dangerosité. Les investigations portent sur des « vols en réunion commis de nuit » avec « usage de la violence, de l'effraction et de l'escalade », le tout renforcé par l'« utilisation d'armes à feu et de moyens roulants pour faciliter la fuite ».



Actuellement, la mise en cause a été placée en garde à vue pour recel de malfaiteurs et des produits issus d'« association de malfaiteurs » et de « vols multiples commis en réunion avec violences, effraction et usage d'armes ». L'enquête ne s'arrête pas là : les hommes de la Sûreté Urbaine poursuivent leurs efforts pour tenter de « recouvrer les bijoux écoulés et d'identifier d'éventuels autres complices dans la chaîne de revente ».



Réitérant son engagement pour la sécurité publique, la Police Nationale invite les citoyens à la vigilance et à la collaboration via la plateforme de signalement cyber ou le numéro vert gratuit 800 00 17 00.