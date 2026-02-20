Sécurité maritime : la CEDEAO réaffirme son soutien au Centre de coordination de la Zone F au Ghana

Une délégation de haut niveau de la CEDEAO, conduite par l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, Commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, s'est rendue ce 19 février 2026, au Centre multinational de coordination maritime (MMCC) de la Zone F, basé au Ghana. Cette visite de terrain visait à évaluer l'état opérationnel des installations et à harmoniser les stratégies face aux défis émergents dans les eaux ouest-africaines.



Lors de ses échanges avec les responsables du centre, le Commissaire Musah a insisté sur le caractère « vital de la zone maritime pour l'économie régionale ». Il a réitéré l'engagement indéfectible de la Commission de la CEDEAO à soutenir les efforts de maintien d'un environnement sécurisé. Le Commissaire a également mis l'accent sur l'amélioration continue des conditions de travail des personnels locaux et internationaux, soulignant que l'efficacité opérationnelle dépend directement de la qualité du cadre de déploiement des experts maritimes.



Pour l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, la collaboration entre les États membres reste le seul rempart efficace contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics transfrontaliers. En renforçant les capacités de coordination de la Zone F, la CEDEAO entend densifier le maillage sécuritaire du Golfe de Guinée, garantissant ainsi une libre circulation des biens et des personnes dans un espace maritime de plus en plus stratégique.



Cette visite marque la volonté de l'organisation régionale de passer à une phase de pérennisation des acquis du Code de conduite de Yaoundé. En plaçant la coopération multinationale au cœur de son action, la CEDEAO réaffirme que la sécurité de ses façades maritimes est une responsabilité partagée, nécessitant une veille technologique et humaine constante.