FC Barcelone : Dani Olmo impressionne déjà

Dani Olmo a ébahi tout le monde pour son premier match avec le FC Barcelone. Entré en jeu en seconde période pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le milieu offensif espagnol a offert la victoire au FC Barcelone (2-1) sur la pelouse du Rayo Vallecano lors de la troisième journée de Liga.



Recruté pour 55 millions d’euros en provenance du RB Leipzig, le champion d’Europe avec la Roja cet été a fait parler sa qualité technique en délivrant un Barça timoré d’une belle frappe du gauche dans la surface (82e, 2-1) pour sa première apparition dans le groupe professionnel après l’imbroglio concernant son inscription auprès de la Liga.



Un début de rêve pour celui qui avait quitté La Masia pour tenter le challenge en Croatie pendant son adolescence. Clairement, pas besoin de temps d’adaptation pour lui.



« Un début spectaculaire », titre sans surprise Sport, avec l’international ibérique sur sa une. « Olmo magique », y va de son côté Mundo Deportivo. « C’est un bon joueur, c’est pour ça qu’il est avec nous. Avec lui, on a eu plus de contrôle du ballon, on a mieux combiné. Il a été la grande différence sur la deuxième période par rapport à la première », expliquait Hansi Flick après le match, plus que satisfait. Il faut dire que lorsqu’on voit la belle entente affichée entre Olmo, Pedri ou Lamine Yamal, l’Allemand comme les fans du Barça ont de quoi être optimistes pour la suite.



La formation entraînée par Hansi Flick a lancé sa saison de Liga de la meilleure des manières, avec trois victoires en trois journées. Ce troisième succès en autant de journées permet aux Catalans de prendre seuls la tête du classement avec neuf points, avec deux longueurs d’avance sur Villarreal et trois sur le Celta Vigo.



avec deux déplacements toujours compliqués à négocier à Valence et chez le Rayo Vallecano,